2025-02-26 09:45:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن المصرف الأهلي العراقي ، فوزه بـجائزة التميز من Citi Bank، تقديراً لأدائه الاستثنائي في إدارة التحويلات المالية الصادرة والواردة، مؤكدا أنه إنجاز يعكس التزامه بأعلى معايير الجودة والشفافية في الخدمات المصرفية. وتعد هذه الجائزة شهادة عالمية على كفاءة المصرف في تنفيذ العمليات المالية بدقة متناهية، حيث تميّز في ضمان معالجة المعاملات وفق أعلى المعايير الدولية، مع توفير الوثائق المطلوبة بالشكل السليم وفي الوقت المحدد. ويأتي هذا الإنجاز ليعزز مكانة المصرف الأهلي العراقي كأحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي العراقي، ملتزماً بتقديم حلول مالية موثوقة وفعّالة تلبي احتياجات عملائه من الأفراد والشركات. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب أيمن أبو دهيم، المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، عن فخره واعتزازه بحصول المصرف على هذه الجائزة المرموقة، موضحاً أن الحصول على هذه الجائزة يعكس جهود المصرف الحثيثة والتزامه الراسخ بتقديم خدمات مصرفية تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، لافتاً إلى أن المصرف الأهلي العراقي يؤمن بأن الابتكار والتطوير المستمر هما مفتاح النجاح، لذلك عمل على تبني أحدث التقنيات لضمان سرعة وكفاءة التحويلات المالية، مما يتيح لعملائه تجربة مصرفية آمنة وموثوقة. وأثنى أبو دهيم على الجهود التي يبذلها فريق عمل المصرف على كافة مستوياته الإدارية والوظيفية في تقديم أفضل الخدمات المصرفية وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية، مؤكداً التزام المصرف بمواصلة تطوير عملياته وتعزيز شراكاته مع المؤسسات المالية العالمية، بما يضمن تقديم حلول مصرفية متقدمة تواكب تطلعات عملائنا وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني. تجدر الإشارة إلى أن المصرف الأهلي العراقي من المؤسسات المالية الخاصة الرائدة في السوق المصرفي العراقي، حيث يسعى باستمرار إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتعزز من ثقتهم، من خلال توفير حلول مالية متكاملة تدعم الأفراد والشركات، مع الالتزام بأفضل الممارسات العالمية في القطاع المصرفي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام