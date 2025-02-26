اليوم.. منتخب قدامى اللاعبين يواجه عُمان في نهائي كأس الخليج الأولى
2025-02-26 10:20:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
يخوض منتخب قدامى اللاعبين مواجهة حاسمة أمام نظيره العماني، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي النسخة الأولى من بطولة الخليج لقدامى اللاعبين، المقامة في الكويت.
وقال المتحدث والمنسق الإعلامي للمنتخب، بلال زكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " اللاعبين يواجهون تحديات بدنية كبيرة نظراً لأعمارهم المتقدمة وابتعادهم عن المنافسات الاحترافية، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابات، كما أن استجابتهم للعلاج تكون أبطأ، مضيفاً أن الجهاز الطبي يبذل جهوداً كبيرة لمساعدة اللاعبين على الاستشفاء التام، عبر العلاجات والتدليك، بعد تعرض عدد منهم لحالات شد عضلي خلال المباريات السابقة".
وأشار زكي إلى أن " ضغط المباريات أثر في جميع المنتخبات المشاركة، عاداً أن" إقامة المباريات بشكل يومي يعد أمراً غير مناسب لهذه الفئة العمرية، لافتاً إلى أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم سجل العديد من الملاحظات حول نظام البطولة، وسيعمل على إدخال تعديلات في النسخ المقبلة، من بينها توفير فترات راحة أطول بين المباريات".
وكان منتخبنا قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره القطري بهدف نظيف، سجله المهاجم حمادي أحمد في مطلع الشوط الثاني. بدوره، بلغ منتخب عُمان النهائي عقب تغلبه على البحرين بنتيجة (2-1) في لقاء نصف النهائي.
يخوض منتخب قدامى اللاعبين مواجهة حاسمة أمام نظيره العماني، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي النسخة الأولى من بطولة الخليج لقدامى اللاعبين، المقامة في الكويت.
وقال المتحدث والمنسق الإعلامي للمنتخب، بلال زكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " اللاعبين يواجهون تحديات بدنية كبيرة نظراً لأعمارهم المتقدمة وابتعادهم عن المنافسات الاحترافية، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابات، كما أن استجابتهم للعلاج تكون أبطأ، مضيفاً أن الجهاز الطبي يبذل جهوداً كبيرة لمساعدة اللاعبين على الاستشفاء التام، عبر العلاجات والتدليك، بعد تعرض عدد منهم لحالات شد عضلي خلال المباريات السابقة".
وأشار زكي إلى أن " ضغط المباريات أثر في جميع المنتخبات المشاركة، عاداً أن" إقامة المباريات بشكل يومي يعد أمراً غير مناسب لهذه الفئة العمرية، لافتاً إلى أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم سجل العديد من الملاحظات حول نظام البطولة، وسيعمل على إدخال تعديلات في النسخ المقبلة، من بينها توفير فترات راحة أطول بين المباريات".
وكان منتخبنا قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره القطري بهدف نظيف، سجله المهاجم حمادي أحمد في مطلع الشوط الثاني. بدوره، بلغ منتخب عُمان النهائي عقب تغلبه على البحرين بنتيجة (2-1) في لقاء نصف النهائي.