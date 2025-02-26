العامري وبارزاني يؤكدان على وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية

2025-02-26 10:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، على وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.وذكر المكتب الإعلامي للعامري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري التقى في محافظة أربيل رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني".وأضاف أن "الجانبين استعرضا آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد إضافة الى مناقشة الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم ومسار العلاقة بما يحقق المصلحة الوطنية".‏وأكد الطرفان، بحسب البيان، على "أهمية تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف كافة، والعمل المشترك لضمان استقرار البلاد وحل القضايا العالقة بروح من التعاون والشراكة الوطنية".وناقش الجانبان، وفقاً للبيان "أوضاع البلاد وأهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية".ومن جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني على "حرص إقليم كردستان على استمرار التنسيق والتعاون مع جميع القوى الوطنية في العراق"، مشدداً على "أهمية دعم جهود الحكومة الاتحادية في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز الشراكة الوطنية التي تصب في مصلحة جميع العراقيين".