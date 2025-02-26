2025-02-26 10:27:04 - المصدر: ايشان

تلقى ريال مدريد صدمة جديدة، لكن هذه المرة ليست مرتبطة بقرارات التحكيم، بل تتعلق بجدولة مبارياته وتحديدا أمام فياريال ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. في الأسابيع الأخيرة، شن النادي الملكي هجوما حادا على لجنة التحكيم الإسبانية، معترضا على القرارات التي اتخذت في مباريات أتلتيكو مدريد وأوساسونا وإسبانيول، والتي فشل فيها الفريق […]

ظهرت المقالة بعد أزمة التحكيم.. ريال مدريد يشكو الإجهاد قبل مواجهة فياريال أولاً على ايشان.



