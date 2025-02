2025-02-26 11:00:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد مدير المستشفى البيطري في ذي قار، الدكتور علي عبد الحسين، أن دائرة البيطرة تعتمد سلسلة من الإجراءات الصحية والوقائية لمواجهة أي حالة اشتباه أو إصابة بمرض الحمى القلاعية، مشيراً إلى أن المستشفى البيطري اتخذ تدابير وقائية عامة، شملت فرض حجر صحي على المحافظة ومنع دخول الحيوانات...

The post بيطرة ذي قار تفرض حجرا وقائيا لمنع انتشار الحمى القلاعية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.