2025-02-26 11:00:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس اتحاد مقاولي ذي قار، علي كاظم الجابري، عن تأثر قرابة 220 شركة من شركات المقاولات في المحافظة بسبب نقص تمويل موازنة المحافظة من قبل وزارة المالية. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أكد الجابري أن موازنة المحافظة للعامين 2023 و2024 بلغت حوالي 440 مليار دينار، لكن ما...

The post اتحاد مقاولي ذي قار: 220 شركة تضررت جراء نقص تمويل الموازنة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.