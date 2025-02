حماس تتوصل لاتفاق لحل أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

2025-02-26 11:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت حركة حماس التوصل إلى حل ينهي مسألة تأخير الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، في الدفعة الأخيرة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني. وقالت حماس إنه خلال زيارتها إلى القاهرة "جرى التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في […]

