المدى/بغداد نفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، "إزالة سد بادوش" في محافظة نينوى، مشيرة الى انها في طور التعاقد متخصصة لإيجاد حل لمشكلة هذا السد وسد الموصل. وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى) إن "الخبر المتداول "حول ازالة سد بادوش (الاجزاء المنفذة منه) المتوقف العمل به منذ عام 1991 خبر عار عن الصحة ،بل على العكس […]

