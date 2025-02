2025-02-26 11:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، تأثر العراق بمرتفع جوي سطحي يؤدي لاستقرار الطقس وصعود الحرارة 3 درجات.

