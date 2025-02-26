السوداني: نتطلع لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان وفتح صفحة جديدة مع الاقليم
شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، عن حرصحكومته خلال السنتين الماضيتين على اتباع سياسة "العراق أولًا"، فيماأشار إلى تطلعه لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان في كوردستان العراق مع فتحصفحة جديدة مع الاقليم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدى أربيل بنسخته الثالثة تحت عنوان(القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط).
وقال السوداني، إن "انعقاد مثل هذه المؤتمرات بهذا المستوى الرفيعمن الحضور والمشاركة هو دليل على تعافي العراق وترسيخ الممارسة الديمقراطية، إذأصبحت الحوارات المفتوحة والمناظرات الصريحة جزءاً أساسياً من النهج السياسي،مما يعزز بناء الدولة ويخدم تطلعات الشعب في تحقيق الأمن والاستقرار".
وأضاف السوداني، "اليوم، أنهينا مرحلة الحروب والصراعات التي عانينامنها لسنوات وانتقلنا إلى مرحلة السلم والاستقرار والازدهار، واليوم يمضي العراقبخطى واثقة نحو التكامل مع المجتمع الدولي، مستندًا إلى رؤية واضحة قائمة علىالتعاون والشراكة الفاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على تحقيق مستقبلأفضل لشعبنا".
وأشار السوداني، إلى أن "حكومته حرصت خلال السنتين الماضيتين علىاتباع سياسة ترتكز على مبدأ (العراق أولًا)، بحيث تكون مصالح العراق وشعبه فيصدارة الأولويات، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع المحيط الإقليمي والمجتمعالدولي"، مستطرداً بالقول "عززنا علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقةعلى أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مما جعل العراق جسراً للحواروالتعاون، وأسهم في استعادة دوره الريادي في المنطقة تحت مفهوم تبنيناه كمنهجعملي، وما سميناه الدبلوماسية المنتجة".
يتبع..