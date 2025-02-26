السوداني: نتطلع لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان وفتح صفحة جديدة مع الاقليم

2025-02-26 11:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، عن حرصحكومته خلال السنتين الماضيتين على اتباع سياسة "العراق أولًا"، فيماأشار إلى تطلعه لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان في كوردستان العراق مع فتحصفحة جديدة مع الاقليم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدى أربيل بنسخته الثالثة تحت عنوان(القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط).

وقال السوداني، إن "انعقاد مثل هذه المؤتمرات بهذا المستوى الرفيعمن الحضور والمشاركة هو دليل على تعافي العراق وترسيخ الممارسة الديمقراطية، إذأصبحت الحوارات المفتوحة والمناظرات الصريحة جزءاً أساسياً من النهج السياسي،مما يعزز بناء الدولة ويخدم تطلعات الشعب في تحقيق الأمن والاستقرار".

وأضاف السوداني، "اليوم، أنهينا مرحلة الحروب والصراعات التي عانينامنها لسنوات وانتقلنا إلى مرحلة السلم والاستقرار والازدهار، واليوم يمضي العراقبخطى واثقة نحو التكامل مع المجتمع الدولي، مستندًا إلى رؤية واضحة قائمة علىالتعاون والشراكة الفاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على تحقيق مستقبلأفضل لشعبنا".

وأشار السوداني، إلى أن "حكومته حرصت خلال السنتين الماضيتين علىاتباع سياسة ترتكز على مبدأ (العراق أولًا)، بحيث تكون مصالح العراق وشعبه فيصدارة الأولويات، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع المحيط الإقليمي والمجتمعالدولي"، مستطرداً بالقول "عززنا علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقةعلى أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مما جعل العراق جسراً للحواروالتعاون، وأسهم في استعادة دوره الريادي في المنطقة تحت مفهوم تبنيناه كمنهجعملي، وما سميناه الدبلوماسية المنتجة".

يتبع..