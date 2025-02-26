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› فيديو | كاتس يبرر أسباب الهجوم على سوريا
فيديو | كاتس يبرر أسباب الهجوم على سوريا
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2025-02-26 11:20:02 - المصدر: قناة العربية
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