وزارة التخطيط تعلن نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق

2025-02-26 11:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء (25 شباط 2025)، نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، الذي نفذته هيئة الإحصاء بالتعاون مع هيئة الإحصاء في إقليم كردستان وبدعم من البنك الدولي، وشمل جميع محافظات العراق.

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "نتائج المسح أظهرت تراجع نسبة الفقر في العراق إلى 17.5% مقارنةً بـ 20.05% في عام 2018".

وفيما يلي أهم النتائج:

- متوسط حجم الأسرة في العراق: 5.9 أفراد.

- نسبة اكتظاظ الوحدات السكنية (وجود أكثر من ثلاثة أشخاص في الغرفة الواحدة): 29%.

- متوسط إنفاق الفرد الشهري: 248.6 ألف دينار عراقي.

- متوسط إنفاق الأسرة الشهري: 1,467 مليون دينار عراقي.

- متوسط دخل الفرد الشهري: 201.3 ألف دينار عراقي.

- متوسط الدخل الشهري للأسرة: 1,188 مليون دينار عراقي.

- معدل البطالة للفئة العمرية (15 سنة فأكثر): 13.5%.

- معدل السكان النشطين اقتصادياً للفئة العمرية (15 سنة فأكثر): 38.1%.

- نسبة الأسر التي تمتلك البطاقة التموينية: 96.4%.

- نسبة الأفراد المصابين بأمراض مزمنة: 15.2%.

- نسبة الأسر التي تمتلك مساكنها: 77.6%.

- نسبة الأسر التي ترتبط وحداتها السكنية بشبكة الماء العمومية: 86.48%.

- نسبة الأسر التي ترتبط وحداتها السكنية بشبكة الكهرباء العمومية: 96.71%.

- نسبة الأسر التي تمتلك حيازات زراعية: 15.5%.

- نسبة الأسر التي تمتلك حيازة غير زراعية: 8.2%.

- على مستوى المحافظات:

- أعلى نسبة فقر: محافظة المثنى بنسبة 40%، تليها بابل بنسبة 35.7%.

- أقل نسبة فقر: محافظة أربيل بنسبة 7%، تليها السليمانية بنسبة 8%.

- شهدت محافظات ذي قار، المثنى، الديوانية، ونينوى انخفاضاً كبيراً في معدلات الفقر مقارنةً بعام 2018.

- ذي قار سجلت 15% بعد أن كانت 40% في 2018.

- المثنى سجلت 43% بعد أن كانت 52%.

الديوانية سجلت 29% بعد أن كانت 48%.

- نينوى سجلت 13% بعد أن كانت 38%.



