2025-02-26 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، عن إنشاء عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي لتحل تدريجياً محل العملة الورقية.

وقال العلاق في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "النظام المالي والمصرفي سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية".

واضاف، ان "البنك المركزي يتحرك كي ينشىء عملة رقمية خاصة بالبنك لتحل تدريجياً محل العملة الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم".

واكد العلاق، انه "نفكر جدياً في انشاء مركز للبيانات في العراق والبنك بدء يتحرك في هذا الموضوع ضمن خطوات التحول الرقمي".