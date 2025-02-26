لأول مرة منذ 13 عاما.. بغداد "تتجمد"
شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواءالجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الأربعاء، عن تسجيل العاصمة بغداد أدنىدرجة حرارة منذ 13 عاما.
وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إنه "رغم ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، سجلت العاصمةبغداد درجة حرارة صغرى لم تسجلها منذ 13 عاما".
وأضافت أن "صباح اليومالأربعاء، سجلت بغداد 05 - درجة مئوية تحت الصفر".
وأدت موجة البرد القارس التي اجتاحتالبلاد منذ مطلع الأسبوع الجاري إلى تعطيل دوام المدارس والمعاهد والكلياتوتغيير أوقات الدوام للموظفين في معظم المحافظات العراقية.
وفي وقت سابق، توقعت هيئة الأنواءالجوية العراقية، تجاوز 10 محافظات بينها بغداد درجة الانجماد.
ويعد العراق، من الدول الخمس الأولى،الأكثر تضررا بالتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل في فصل الصيفلأكثر من نصف درجة الغليان، فضلا عن العواصف الترابية.