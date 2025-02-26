2025-02-26 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواءالجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الأربعاء، عن تسجيل العاصمة بغداد أدنىدرجة حرارة منذ 13 عاما.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إنه "رغم ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، سجلت العاصمةبغداد درجة حرارة صغرى لم تسجلها منذ 13 عاما".

وأضافت أن "صباح اليومالأربعاء، سجلت بغداد 05 - درجة مئوية تحت الصفر".

وأدت موجة البرد القارس التي اجتاحتالبلاد منذ مطلع الأسبوع الجاري إلى تعطيل دوام المدارس والمعاهد والكلياتوتغيير أوقات الدوام للموظفين في معظم المحافظات العراقية.

وفي وقت سابق، توقعت هيئة الأنواءالجوية العراقية، تجاوز 10 محافظات بينها بغداد درجة الانجماد.

ويعد العراق، من الدول الخمس الأولى،الأكثر تضررا بالتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل في فصل الصيفلأكثر من نصف درجة الغليان، فضلا عن العواصف الترابية.