2025-02-26 11:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف محافظ البنك المركزي عليالعلاق، يوم الثلاثاء، عن التوجه لإنشاء عملة رقمية مصرفية، لتحل محل العملاتالورقية.

وقال العلاق، في كلمة خلال مؤتمرومعرض المالية والخدمات المصرفية التاسع، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن"النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقيةلتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية".

وأضاف أن "البنك المركزي يتحركلإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعضالبنوك المركزية في العالم"، مبينا أنه "نفكر جدياً في انشاء مركزللبيانات في العراق، والبنك بدء يتحرك في هذا الموضوع ضمن خطوات التحولالرقمي".