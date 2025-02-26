المركزي العراقي يتجه لإطلاق عملة رقمية مصرفية بدلاً من الورقية
2025-02-26 11:40:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ كشف محافظ البنك المركزي عليالعلاق، يوم الثلاثاء، عن التوجه لإنشاء عملة رقمية مصرفية، لتحل محل العملاتالورقية.
وقال العلاق، في كلمة خلال مؤتمرومعرض المالية والخدمات المصرفية التاسع، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن"النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقيةلتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية".
وأضاف أن "البنك المركزي يتحركلإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعضالبنوك المركزية في العالم"، مبينا أنه "نفكر جدياً في انشاء مركزللبيانات في العراق، والبنك بدء يتحرك في هذا الموضوع ضمن خطوات التحولالرقمي".