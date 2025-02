2025-02-26 11:40:14 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن مدير دائرة الأنواء الجوية في ذي قار أحمد كريم، عن استقرار الأحوال الجوية في المحافظة خلال اليومين المقبلين، موضحا أن درجات الحرارة ستتراوح بين 15 -18 درجة مئوية كحد أقصى، فيما ستكون درجات الحرارة الصغرى بين 5 – 6 درجات مئوية. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية،...

The post استقرار جوي في ذي قار: طقس معتدل دون أمطار خلال اليومين المقبلين appeared first on شبكة اخبار الناصرية.