القبض على رجل وأبنائه قتلوا أحد أقربائهم في محافظة نينوى
2025-02-26 11:45:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - نينوى
أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، القبض على ثلاثة متهمين "رجل وأبنائه" قاموا بارتكاب جريمة قتل مواطن من أقاربهم في محافظة نينوى.
وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارز الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين "رجل وأبنائه" قاموا بارتكاب جريمة قتل مواطن من أقاربهم داخل قرية الموفقية التابعة لناحية برطلة في محافظة نينوى".
وأضافت أن "عملية القبض على المتهمين جاءت خلال ساعتين بعد ورود إخبار بوقوع جريمة قتل أحد المواطنين في قرية الموفقية، بسبب خلافات ومشاكل عشائرية".
وأوضحت أنها "ضبطت بحوزتهم بندقية كلاشنكوف مع (7 مخازن عتاد). وتم تسليمهم الى قسم شرطة الحمدانية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة 406 ق ع".