القبض على رجل وأبنائه قتلوا أحد أقربائهم في محافظة نينوى

2025-02-26 11:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، القبض على ثلاثة متهمين "رجل وأبنائه" قاموا بارتكاب جريمة قتل مواطن من أقاربهم في محافظة نينوى.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارز الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين "رجل وأبنائه" قاموا بارتكاب جريمة قتل مواطن من أقاربهم داخل قرية الموفقية التابعة لناحية برطلة في محافظة نينوى".

وأضافت أن "عملية القبض على المتهمين جاءت خلال ساعتين بعد ورود إخبار بوقوع جريمة قتل أحد المواطنين في قرية الموفقية، بسبب خلافات ومشاكل عشائرية".

وأوضحت أنها "ضبطت بحوزتهم بندقية كلاشنكوف مع (7 مخازن عتاد). وتم تسليمهم الى قسم شرطة الحمدانية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة 406 ق ع".