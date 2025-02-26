نادي الحسين ينتقد آلية تحديد ملاعب دور الـ 16 من مباريات الكأس
2025-02-26 12:45:02 - المصدر: واع
السليمانية – واع – مؤيد الهاوي
عبر مشرف فريق الحسين لكرة القدم، فاضل زغير، عن استغرابه من قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن إقامة مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العراق في الملاعب التي تختارها أندية دوري نجوم العراق، واصفاً هذا القرار بغير المنصف.
وقال زغير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" بطولة الكأس تضم جميع الفرق تحت مظلة الدوري، ولا يوجد فرق بين أندية الدوري الممتاز وأندية دوري النجوم، لذا كان من المفترض أن تكون هناك مساواة في اختيار الملاعب بدلاً من منح أندية النخبة حرية تحديد أماكن المباريات".
وأضاف زغير أنه" بسبب هذا القرار، سيلعب فريق الحسين في السليمانية، بينما سيخوض ميسان مواجهته في دهوك، والبيشمركة سيلعب في النجف، وهو أمر غير منطقي وغير صائب من قبل الاتحاد".
كما تطرق زغير إلى التحديات المالية التي تواجه الأندية، مشيراً إلى أن" أندية الدوري الممتاز تعاني من قلة الدعم، رغم صدور قرار من رئيس الوزراء بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دينار لدعم الأندية، إلا أن فريق الحسين لم يتلقَّ أي أموال من المحافظة حتى الآن".
عبر مشرف فريق الحسين لكرة القدم، فاضل زغير، عن استغرابه من قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن إقامة مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العراق في الملاعب التي تختارها أندية دوري نجوم العراق، واصفاً هذا القرار بغير المنصف.
وقال زغير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" بطولة الكأس تضم جميع الفرق تحت مظلة الدوري، ولا يوجد فرق بين أندية الدوري الممتاز وأندية دوري النجوم، لذا كان من المفترض أن تكون هناك مساواة في اختيار الملاعب بدلاً من منح أندية النخبة حرية تحديد أماكن المباريات".
وأضاف زغير أنه" بسبب هذا القرار، سيلعب فريق الحسين في السليمانية، بينما سيخوض ميسان مواجهته في دهوك، والبيشمركة سيلعب في النجف، وهو أمر غير منطقي وغير صائب من قبل الاتحاد".
كما تطرق زغير إلى التحديات المالية التي تواجه الأندية، مشيراً إلى أن" أندية الدوري الممتاز تعاني من قلة الدعم، رغم صدور قرار من رئيس الوزراء بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دينار لدعم الأندية، إلا أن فريق الحسين لم يتلقَّ أي أموال من المحافظة حتى الآن".