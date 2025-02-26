أربع مواجهات مصيرية في ثمن نهائي كأس العراق اليوم
2025-02-26 12:45:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، أبرزها مواجهة الميناء وضيفه الزوراء التي من المقرر أن يحتضنها ملعب الفيحاء عند الساعة الرابعة والربع عصراً.
ويتطلع السفانة إلى خطف بطاقة العبور إلى الدور المقبل، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور للوصول إلى غايته المنشودة، بدوره يطمح الزوراء إلى مواصلة رحلته في المسابقة نحو إضافة نجمة ذهبية جديدة إلى رصيده الحافل بالإنجازات، علماً أنه يعد صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب الكأس بواقع (16) لقباً.
وفي لقاء ثانٍ سيخوض القوة الجوية اختباراً صعباً أمام فريق القاسم في ملعب الشعب الدولي، عند الساعة السابعة، ويمر الصقور بفترة تذبذب في النتائج وعدم الاستقرار الفني، إلا أنه يرتكز على فوزه الأخير في منافسات الدوري على حساب الحدود، لاجتياز لقاء اليوم والمضي قدماً في البطولة، إلا أن مهمته لن تكون سهلة وهو يواجه ممثل محافظة بابل الذي سبق أن تفوق على الأزرق في الدوري بهدف مقابل لا شيء.
وفي بقية مباريات اليوم يلعب النجف أمام البيشمركة في ملعب الأول، بينما يحل ميسان ضيفاً على دهوك.
تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، أبرزها مواجهة الميناء وضيفه الزوراء التي من المقرر أن يحتضنها ملعب الفيحاء عند الساعة الرابعة والربع عصراً.
ويتطلع السفانة إلى خطف بطاقة العبور إلى الدور المقبل، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور للوصول إلى غايته المنشودة، بدوره يطمح الزوراء إلى مواصلة رحلته في المسابقة نحو إضافة نجمة ذهبية جديدة إلى رصيده الحافل بالإنجازات، علماً أنه يعد صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب الكأس بواقع (16) لقباً.
وفي لقاء ثانٍ سيخوض القوة الجوية اختباراً صعباً أمام فريق القاسم في ملعب الشعب الدولي، عند الساعة السابعة، ويمر الصقور بفترة تذبذب في النتائج وعدم الاستقرار الفني، إلا أنه يرتكز على فوزه الأخير في منافسات الدوري على حساب الحدود، لاجتياز لقاء اليوم والمضي قدماً في البطولة، إلا أن مهمته لن تكون سهلة وهو يواجه ممثل محافظة بابل الذي سبق أن تفوق على الأزرق في الدوري بهدف مقابل لا شيء.
وفي بقية مباريات اليوم يلعب النجف أمام البيشمركة في ملعب الأول، بينما يحل ميسان ضيفاً على دهوك.