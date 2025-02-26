هل طلب روبيو من السوداني تسليم قاتل المعلم الأمريكي في بغداد؟

2025-02-26 12:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، ما تم تداوله من تقارير إعلامية ومنصات تواصل اجتماعي بشأن طلب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تسليم القاتل المتورط في مقتل المعلم الأمريكي الذي قُتل في بغداد نهاية عام 2022.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما تم نشره عن طلب الوزير روبيو من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال الاتصال الأخير بينهما، بتسليم الخلية المتورطة في قتل المعلم الأمريكي في تشرين الثاني 2022، غير دقيق"، لافتًا إلى أنه "لم يصدر أي طلب بهذا الاتجاه حتى هذه اللحظة".

وأضاف، أن "من تورطوا في قتل المعلم، وهم عدة متهمين، تم محاكمتهم في 2023، وهم الآن في السجن لقضاء محكوميتهم"، مؤكدًا أنه "لا يوجد بين بغداد وواشنطن أي اتفاقيات بشأن تسليم المتهمين، خاصة في قضايا القتل، وبالتالي من المستبعد أن تقوم بغداد بتسليمهم إلى الإدارة الأمريكية".

وأشار إلى أن "بغداد تحركت بشكل فوري بعد وقوع حادث مقتل المعلم ستيفن ترويل، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، في بغداد في تشرين الأول 2022، ونجحت بعد فترة من اعتقال المتورطين فيها قبل أن تصدر محكمة عراقية حكمها في منتصف 2023".

وأكد أن "العراق جاد في حماية جميع الجنسيات التي تعيش على أراضيه وفقًا للقوانين"، مشددًا على أنه "من المستبعد أن تقوم بغداد بتسليم المتهمين بهذه القضية إلى واشنطن، خاصة وأنه لا توجد اتفاقيات تبيح مثل هذا الإجراء وفق الأعراف الدولية".

وقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار على سيارته في منطقة الكرادة وسط بغداد في مساء 7 تشرين الثاني.

وكان ترول، يعمل مدرساً للغة الإنجليزية في معهد تعليم اللغة الإنجليزية العالمي في بغداد، والذى يتبع لمنظمة ميلينيوم المختصة بخدمات التنمية والإغاثة، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية هيوستن الأمريكية، وهي تنشط غالباً في دول العالم الثالث وبينهم العراق منذ عام 2004، ويعّد ترول أحد أعضاء فريقها الميداني المختص بالمجالات التعليمية، وكان يقيم في العراق منذ عام 2018 دون أي صلات بدوائر عسكرية أو استخباراتية.