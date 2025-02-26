السفارة الأمريكية تنشر تفاصيل المكالمة الهاتفية بين روبيو والسوداني

2025-02-26 12:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشرت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، مضمون مكالمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس.

وقالت بروس حسب بيان السفارة الأمريكية في العراق تابعته "بغداد اليوم" إن "وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني أمس الثلاثاء، ناقش الطرفان خلالها الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق وأهمية الحفاظ على استقرار العراق وسيادته".

وأضافت أنه "تم بحث سبل الحد من النفوذ الإيراني ومواصلة الجهود المشتركة لمنع عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي وزعزعة المنطقة بأكملها، كما اتفقا على ضرورة أن يصبح العراق مستقلاً في مجال الطاقة، والإسراع في إعادة تشغيل خط أنابيب العراق-تركيا، والالتزام بالشروط التعاقدية مع الشركات الأمريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات اضافية".

وأوضحت بروس أن "وزير الخارجية الأمريكي شدد على أهمية ان لا تصبح سوريا ملاذ آمن للإرهاب أو مصدر تهديد للدول المجاورة. مبينة أن الوزير روبيو ورئيس الوزراء السوداني التزما بمواصلة التشاور حول قضايا المنطقة وتعزيز الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق".