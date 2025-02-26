اجتماع مرتقب للديمقراطي والاتحاد الوطني لحسم ملف تشكيل "حكومة الإقليم"

2025-02-26 12:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، عن عقد اجتماع جديد بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، فيما بين انه يأتي لحسم ملف تشكيل حكومة الإقليم.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "اجتماعا سيعقد بين الوفدين الخاص بلجنة في الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في مصيف بيرمام بمدينة أربيل".

وأضاف أن "رئيس وفد الديمقراطي سيكون هوشيار زيباري، فيما سيكون وفد الاتحاد الوطني برئاسة قوباد طالباني، وسيكون اجتماعا حاسماً لملف تشكيل حكومة الإقليم، والاتفاق على شكل الحكم في السنوات المقبلة، وعقد جلسة البرلمان المقبلة".

وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، التي أجريت في شهر تشرين الأول 2024، لم تتمكن القوى السياسية الكردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة. ورغم مرور نحو خمسة أشهر على الانتخابات، لا يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.