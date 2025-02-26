2025-02-26 12:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنرئيس الوفد العراقي لمنتخب قدامى اللاعبين فراسبحر العلوم، يوم الأربعاء، عن جهوزية المنتخب للقاء اليوم أمام عمان، رغم غياب بعضاللاعبين بسبب الإصابة والشد العضلي التي لحقت بهم في المباريات السابقة.

‏وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "عددمن اللاعبين تعرضوا لشد عضلي بسبب الجهد وضغط المباريات السابقة وقصر مدة الاعداد،لكن الكادر الطبي يحاول معالجة الوضع ليكونوا جاهزيتهم، ومن المؤمل أن يشارك بعضهمفي مباراة اليوم أمام عمان".

‏وبين أن "اللاعبين الذين تعرضواللاصابة هم يونس محمود وصالح سدير وأوس إبراهيم ووسام زكي وهيثم كاظم".

‏وأشار إلى أن "المنتخب يسعى لخطف أوللقب لبطولة قدامى اللاعبين من خلال لقاء اليوم"، مبينا "لقد طلبت مناللجنة المنظمة تأجيل مباراة اليوم لاستشفاء اللاعبين واعادة وضعهم بسبب ضغطالمباريات، لكنها لم توافق على الطلب في اخر اجتماع موسع عقد في الكويت مساء أمس".

‏وتابع أن "هناك عزم على العودة ونحننحمل كأس البطولة والحصول على جائزة صاحب المركز الاول بالكامل وقدرها 200 ألفدولار".

وسينال الفائز بالبطولة كأس البطولةوالميداليات الذهبية و200 ألف دولار، بينما سينال صاحب المركز الثاني ميدالياتفضية و150 ألف دولار، كما سيتم تكريم أفضل حارس وأفضل لاعب وهداف البطولة.

ويلاقي المنتخب العراقي نظيره العماني، اليومالأربعاء، في ختام بطولة كأس الخليج لقدامى لاعبي كرة القدم التي تستضيفها الكويت،وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً على ملعب جابر مبارك الحمد.