الإطاحة بمتهمين في دكة عشائرية بالبصرة والسجن 15 سنة لمدان بها في ميسان

2025-02-26 12:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ألقت قيادة شرطة البصرة، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، القبض على عدد من المتهمين بتهمة تنفيذ "دكة عشائرية" في منطقة الأصمعي ضمن حملتها لمكافحة النزاعات العشائرية وفرض الأمن فيما قضت محكمة جنايات ميسان بالسجن 15 سنة لمدان بها.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك من قسم شرطة الرباط وأفواج الطوارئ، وأسفرت المداهمة في منطقة المعقل – الهندية عن القبض على المتهمين وضبط الأسلحة والمركبة المستخدمة في الحادث"

وأكدت، أن "التعامل مع هذه الجريمة سيتم وفق قانون مكافحة الإرهاب، باعتبار "الدكة العشائرية" عملاً إرهابياً وفق القوانين النافذة"، مشددة "على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي استخدام للسلاح خارج إطار القانون".

وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة جنايات ميسان "حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان أقدم على إطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين، فيما وصدر الحكم وفقاً لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، والمادة 132/1 من قانون العقوبات" .



