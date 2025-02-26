2025-02-26 12:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، عن قلقه حيال أوضاع الكورد في مدينة حلب، مؤكدًا أنّ القيادة الكوردية وتركيا لعبت دورًا مهمًا بهذا الخصوص.

وأشار بارزاني خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر أربيل الدولي، الذي نظمه مركز روداو للدراسات، إلى أنّ إقليم كوردستان بادر من تلقاء نفسه إلى مساندة الكورد في حلب بوصفه واجبًا، موجّهًا شكره للجانب التركي على هذا الدعم.

وفي معرض حديثه عن التطورات الميدانية في سوريا، قال بارزاني إنّ ما حدث كان مفاجئًا حتى بالنسبة لأحمد الشرع نفسه.

وأضاف" "كانت هناك خطط لعملية محددة في حلب، لكنّ الانهيار العسكري دفع بالقوات للمضي نحو دمشق".

وحذّر بارزاني من مغبّة اعتماد مركزية الحكم في سوريا، معتبرًا أنّ هذا النهج لن ينجح ما لم يشمل جميع الأطراف.

ولفت إلى أنّ إقليم كوردستان مستمرٌّ في جهوده الرامية إلى مساعدة مختلف القوى للوصول إلى حلٍّ شامل ضمن الإطار السوري.