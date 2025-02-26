بارزاني: تركيا أبدت استعدادها الدائم للتعاون في مسألة تصدير النفط

2025-02-26 13:00:02 - المصدر: واع

أربيل - واع -ايفان ناصرأكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، أن تركيا أبدت استعدادها للتعاون الدائم في مسألة تصدير النفط، فيما أشار الى أن السلطات الاتحادية في بغداد لديها آفاق جديدة للعمل معاً.وقال بارزاني خلال ندوة حوارية على هامش منتدى أربيل الثالث بشأن (القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط)، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه " تجري في أربيل الآن مفاوضات بين البارتي واليكتي للتباحث حول مسألة تشكيل الحكومة القادمة، وأيضاً لإيجاد اتفاق يكون هو الأساس بتشكيلها"، مشيرا الى أن "هذه العملية ستكون مسؤولية على الحزبين لكونهما الفائزين، ويجب ان نعمل بجد لتشكيل الحكومة".وأضاف: "أشكر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان ، ورئيس المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية لمساعدتنا في إنجاز وإجراء انتخابات ناجحة في الإقليم".ولفت الى أنه "خلال فترة الاتفاق الاستراتيجي جرت عملية بناء وتنمية كبيرة في الإقليم، وأربيل ترى أن بغداد تتعامل معها بمركزية عالية جداً ولا يوجد في أي عالم فيدرالي هكذا مطلقاً".وأكمل أن "تركيا أبدت استعدادها الدائم لمسألة تصدير النفط، ومن وجه نظرنا أن النفط مادة اقتصادية لا ننظر إليها على كونها مادة سياسية".