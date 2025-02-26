محافظ البنك المركزي يعلن تحقيق تكامل ربط منظومة الدفع الإلكتروني العراقية بالشبكات العالمية

2025-02-26 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الدفع الإلكتروني في عموم العراق، وفيما أشار الى ارتفاع نسبة الشمول المالي الى أكثر من 40 ‎%‎، أكد أن البنك حقق تكاملاً دولياً عبر ربط منظومة الدفع الإلكتروني العراقية بشبكات عالميةوقال العلاق في كلمة له خلال المعرض والمؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق ، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك خارطة طريق كاملة لرقمنة الخدمات المصرفية عبر الدفع الإلكتروني باعتباره أداة رئيسة للتحول الرقمي إذ بلغ عدد الأجهزة 63 ألف جهاز في محافظات العراق".وأضاف، أن " عدد أجهزة الصرافات الإلكترونية بلغ أكثر من 4000 جهاز وعدد البطاقات المصرفية حوالي 17 مليون بطاقة".وتابع، أن "البنك المركزي دعم ترخيص وتشغيل المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف النقال التي تتيح الشحن والتحويل ودفع الفواتير ما رفع نسبة الشمول المالي الى أكثر من 40 ‎%‎ مقارنة بـ 20 %‎ قبل ثلاث سنوات".وأشار الى أن "عدد المحافظ الدائمية بلغ مليوناً و200 ألف محفظة كما حققنا تكاملاً دولياً عبر ربط منظومة الدفع الإلكتروني العراقية بشبكات الدفع العالمية مما يتيح تحول قبول البطاقات الأجنبية محلياً وتوسيع قبول البطاقات العراقية دولياً".وأوضح، أن "الإنجازات المتحققة في مجال تقنية المعلومات والمدفوعات الإلكترونية في البنك المركزي تعد نقلة جوهرية في النظام المالي".