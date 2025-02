2025-02-26 13:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت وزارة التخطيط اليوم عن نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في محافظة ذي قار، الذي نفذته هيئة الإحصاء، حيث أظهرت النتائج تراجعاً ملحوظاً في نسبة الفقر بالمحافظة بنسبة 15% مقارنة بالعام 2018. وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته شبكة أخبار الناصرية، أن محافظة ذي قار شهدت انخفاضاً كبيراً...

The post التخطيط: محافظة ذي قار تحقق تراجعاً كبيراً في نسبة الفقر بنسبة 15% appeared first on شبكة اخبار الناصرية.