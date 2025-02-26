2025-02-26 13:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع مطار الناصرية الدولي، مؤكدةً أن المطار سيشكل نقطة تحول رئيسية في تعزيز التبادل التجاري في جنوب العراق. وفي تصريح حصري لشبكة أخبار الناصرية، أكد المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، أن توجيه الأمانة للشركة المنفذة...

The post بالصور: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تكشف عن تقدم كبير في مشروع مطار الناصرية الدولي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.