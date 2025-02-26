2025-02-26 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء ، أن العراق يشهد حالة تعافٍ واستقرار سياسي واجتماعي وأمني وخدمي.وذكر السيد الحكيم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "في زيارتنا لجمهورية مصر العربية، التقينا صباح اليوم وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، حيث جددنا التأكيد على رفضنا القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والتعدي على حقوقه، كما جددنا دعمنا للجهود المصرية المهمة في التصدي لهذه المحاولات" ،داعياً "المجتمع الدولي لإحقاق الحق ودعم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".وأضاف: "أشدنا بالتقدم الواضح في العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودعونا لبذل المزيد من الجهود لترسيخ هذه العلاقة التاريخية عبر التنسيق على مختلف الأصعدة، لاسيما في المنظمات الإقليمية والدولية، مما يساهم في تقوية القرار العربي وإيجاد الفرص في ظل التغيرات الدولية المتسارعة".وتابع: "جددنا الحرص مع الوزير على أمن واستقرار الشقيقة سوريا وأهمية أن يحصل الشعب السوري الكريم على فرصته في رسم مستقبله بما يضمن له الازدهار، كما أكدنا إدانتنا للاعتداءات الصهيونية على سوريا وضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة للحفاظ على السيادة السورية".ونوه "أشدنا بجهود الدبلوماسية المصرية في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الإقليميين والتصدي لقضايا المنطقة والسعي لتقديم الحلول انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على الدولة الوطنية وحقوق الشعوب في الحياة الكريمة".وفي الشأن العراقي، أكد أن "العراق يشهد حالة تعافٍ واستقرار سياسي واجتماعي وأمني وخدمي" ،مشيداً بـ"دور الحكومة العراقية في توفير الخدمات والبنى التحتية".