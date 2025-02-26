مصرف الرشيد ينشر الية بيع وشراء العقارات فوق 100 مليون دينار

2025-02-26 14:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، عن الية بيع وشراء العقارات فوق 100 مليون دينار .

وذكر بيان للمصرف، تلقته "بغداد اليوم"، ان "البنك المركزي العراقي، وجه بضرورة حضور البائع والمشتري للمصرف، لايداع المبلغ المتفق عليه، وضرورة إيداع المبلغ لدى المصرف من خلال فتح حساب، ويكون فتح الحساب مجاني، وعدم الحاجة لفتح حساب حال امتلاك المشتري حسابا مصرفيا".

وأضاف البيان، ان "كان للبائع والمشتري حسابات مصرفية لدى المصارف المحددة من البنك المركزي العراقي، يتم التسديد عبر نظام الوسائل المصرفية المعمول بها"، وكذلك "اصدار كتاب من المصرف الى التسجيل العقاري، بايداع المبلغ وبالتالي تقوم دائرة التسجيل العقاري بأكمال عملية فتح البيان، ليتم تسليم المبلغ للبائع من قبل المصرف".