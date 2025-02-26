بسبب قرارات ترامب.. اسعار النحاس ترتفع في نيويورك

2025-02-26 14:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت العقود الآجلة للنحاس، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب وزارة التجارة الأمريكية بدراسة فرض تعريفات محتملة على جميع أشكال المعادن.

وجاءت هذه الخطوة كأحدث سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى فرض رسوم قطاعية محددة لحماية المنتجين الأمريكيين، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية. شهدت أسواق النحاس بالفعل اضطرابات كبيرة هذا العام، حيث راهن المتداولون على أن التعريفات ستفتح فجوة بين الأسعار في أمريكا وباقي العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للنحاس المتداولة في بورصة "كومكس" في نيويورك بنسبة تصل إلى 4.1%، وهو أكبر مكسب يومي منذ أوائل تشرين الثاني. كما صعدت أسهم شركات تعدين النحاس المتداولة في الولايات المتحدة بعد هذه الأخبار، حيث قفزت شركة "فريبورت-ماكموران" بأكثر من 6% في تداولات ما بعد إغلاق السوق، مقارنة بتعاملات يوم امس الثلاثاء.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن بالفعل عن خطط لفرض تعريفات بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم اعتباراً من 12 اذار، موسعاً إجراءات القسم 232 التي اتخذها في ولايته الأولى. بالنسبة للنحاس، لدى وزارة التجارة ما يصل إلى 270 يوماً للتحقيق في الواردات وتقديم تقرير إلى ترامب.





المصدر: وكالات