2025-02-26 14:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد رجح الباحث بالشأن السياسي قاسم التميمي، الاربعاء، الذهاب نحو اجراء الانتخابات البرلمانية وفق القانون الانتخابي الحالي من دون اجراء أي تعديلات على فقراته. وقال التميمي، في حديث تابعته(المدى)،ان "قانون الانتخابات الحالي يقسم المحافظات الى مجموعة دوائر، وهناك كتل وأحزاب مستفيدة من هكذا نظام وستقف بالضد من اجراء أي تعديل على القانون، على الرغم من […]

