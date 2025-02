2025-02-26 14:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد استبعد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الأربعاء، وجود خطر يحدق بالعراق على خلفية ما يجري حوله بالمنطقة، معللا ذلك بأن البلاد تمتلك خامات للطاقة تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. وقال المشهداني في كلمته، إن "العراق استقر امنيا، وبدأ يستقر اقتصاديا، واتخذ منهج الحياد فيما يجري من حوله لكي يبني نفسه، ونحن منخرطون في […]

