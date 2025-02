2025-02-26 14:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد اعتبر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، أن المشكلة الكبرى التي تواجه الإقليم تتمثل بعدم تطبيق النظام الاتحادي في العراق والتفرد بالمركزية من قبل بغداد، وقال نيجيرفان بارزاني، إن "المشكلة الكُبرى التي نعاني منها هي أننا نظام اتحادي اسما، ولكن بالتطبيق لسنا كذلك، وعمليا ما يجري في العراق يمكن انطلق عليه تسمية أي […]

The post نيجيرفان بارزاني: العراق “اتحادي بالاسم”.. وبغداد تفرض المركزية! appeared first on جريدة المدى.