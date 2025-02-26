بيع آثار مصرية في السوق الدولية بانتحال هوية بحار ألماني

2025-02-26 14:15:09 - المصدر: العالم الجديد

لسنوات، نُسبت العديد من القطع الأثرية التي بيعت لهواة جمع المقتنيات الأثرية والمتاحف إلى ضابط بحري ولد في مدينة بريمن الألمانية. ورغم أن تاريخ ملكية القطعة يشير إلى أنه اقتناها على ما يبدو في أوائل القرن العشرين، ثم انتقلت إلى ورثته، تثير تحقيقات بشأن ملكية هذه القطع الشكوك بشأن حقيقة هويته. الصورة: التابوت المذهب لـ"نجم عنخ" الذي سُرِق منذ عقد، واسترجعته مصر من متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة، ليعرض في المتحف القومي للحضارة المصرية. حقوق الصورة: محمود بكار/وكالة الأنباء الألمانية