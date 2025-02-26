الحكيم من جامعة الدول العربية: ندعم العمل العربي المشترك

2025-02-26 14:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - القاهرة

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، دعمه لجهود الجامعة في تعزيز العمل العربي المشترك، مشيدًا بما تبذله حكومة محمد شياع السوداني من جهود مخلصة في إعادة الإعمار ومعالجة الملفات الإقليمية.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم" : "أكدنا لـ الأمين العام تقديرنا للدور المحوري والتاريخي لجامعة الدول العربية، وحرصنا على دعم جهودها في تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".

وأضاف: "استعرضنا مع الأمين تطورات الملف العراقي"، مشيداً "بجهود حكومة السوداني في إعادة الإعمار وما تبذله من مساعٍ حثيثة لتحقيق الاستقرار، بما يعكس الحرص العراقي على أمن المنطقة".

وشدد الحكيم على "أهمية نجاح قمة بغداد المرتقبة"، داعيًا إلى أن "تخرج بقرارات موحدة تسهم في جمع الشمل العربي وتقريب وجهات النظر من خلال حوارات صريحة وجادة، مؤكدًا أن ذلك يعزز مكانة العرب في صياغة السياسة الدولية".

وفي الشأن الإقليمي، جدد الحكيم "الحرص على استقرار سوريا وأهمية تفعيل عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات المجتمع السوري، كما أكد ضرورة دعم الدولة اللبنانية وحفظ سيادتها واستقرارها، والنأي بها عن التجاذبات السياسية".

كما شدد على "دعم استقرار السودان وليبيا واليمن، متمنيًا لشعوبها الأمن والسلام"، مشيرًا إلى أن "تعزيز التعاون العربي هو السبيل لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة".



