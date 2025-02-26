وزير الخارجية المصري: يجب احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها

2025-02-26 15:00:05 - المصدر: كونا

القاهرة - 26 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الأربعاء موقف بلاده الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها مشددا على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالإقليم.وذكرت (الخارجية) المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الوزير عبدالعاطي مع رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم بالقاهرة.وأضاف البيان أن عبدالعاطي شدد خلال اللقاء على ضرورة تدشين عملية سياسية شاملة تضم أطياف ومكونات الشعب السوري كافة دون إقصاء لأي طرف لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا.وأوضح أن الجانبين تناولا آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في غزة حيث أشار عبدالعاطي لجهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة والخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار مؤكدا رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.وفي سياق آخر رحب عبدالعاطي بما شهده لبنان من تطورات سياسية مهمة خلال الفترة الأخيرة والتي شملت انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مثمنا تلك الخطوات.وشدد في هذ الصدد على ضرورة تنفيذ اتفاق إيقاف الأعمال العدائية في جنوب لبنان والانسحاب الفوري غير المنقوص لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.وعن العلاقات المصرية - العراقية أكد عبدالعاطي الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار العراق مشيدا بما شهدته الأعوام الأخيرة من تطور ملموس في العلاقات بين البلدين.ولفت وزير الخارجية المصري إلى متابعة بلاده برامج التعاون المشتركة مع العراق لتعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية ويحقق مصالح الشعبين بالإضافة إلى بحث سبل دفع مشروعات التعاون بين مصر والعراق والأردن في إطار آلية التعاون الثلاثي. (النهاية) ا س م / أ ب غ