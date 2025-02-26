النفط تعلن كميات الخام المصدرة خلال الشهر الماضي

2025-02-26 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضيوذكرت وزارة النفط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "الوزارة تعلن عن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، حيث بلغ المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام (103) ملايين و(343) ألفاً و(193)برميلاً ".وأشارت الإحصائية، بحسب البيان الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (102) مليون و(310) آلاف و(248) برميلاً ، فيما بلغت الصادرات الى الأردن (309) آلاف و(980) برميلاً والكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت (722) ألفاً و(965) برميلاً".