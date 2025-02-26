2025-02-26 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ وسام الملا

أعلنت رابطة المصارف العراقية الخاصة، اليوم الأربعاء، عن مشروع جديد لتسهيل التحويلات المالية داخل العراق إلكترونياً، فيما أشار الى المساعي لتسهيل تحويل الأموال عبر الصيرفة المفتوحة.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة، علي طارق، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خدمة تحويل الحسابات المالية الإلكترونية بين المصارف أو البطاقات غير متوفرة حالياً في العراق، ولذلك يعمل البنك المركزي على تطوير منصة خاصة تعتمد على نظام الصيرفة المفتوحة، مما سيسهل عمليات تحويل الأموال داخل البلاد بشكل كبير عبر الهاتف النقال أو المواقع الإلكترونية وتتيح إمكانية تحويل الأموال من حساب مصرفي لآخر ومن بطاقة لأخرى".

وأضاف، أن "أجهزة الدفع الإلكتروني تشهد تطوراً مستمراً، خاصة مع وجود المقسم الوطني في البنك المركزي العراقي، رغم أن بعض البطاقات وأجهزة الدفع ما زالت تعتمد على أنظمة محددة".

وأكد طارق، أن "هناك تركيزاً كبيراً على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني في العراق"، لافتا إلى أن "قرارات مجلس الوزراء والبنك المركزي تهدف إلى تحفيز استخدام الدفع الإلكتروني، وأدت إلى تطور واضح خلال العامين الماضيين، مع توقعات بنمو أكبر في المستقبل".