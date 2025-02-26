شركات من 50 دولة تتنافس على مشاريع الكهرباء في العراق (صور)
شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، يوم الأربعاء، عنمشاركة أكثر من 300 شركة تمثل 50 دولة في مؤتمر الطاقة المتجددة، الذي يُقام علىمعرض بغداد الدولي للفترة من 24 إلى 26 من الشهر الجاري.
وقال موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر يمثل فرصة مهمة أمامالشركات المحلية والعالمية للاطلاع على مشاريع وزارة الكهرباء في قطاع الطاقةالمتجددة، وتقديم عروضها الاستثمارية لتعزيز البنية التحتية الكهربائية في العراق".
وأضاف موسى، أن "الحكومة العراقية تسعى إلى تنويع مصادر الغازوالطاقة"، مشيراً إلى أن "الوزارة وقّعت في وقت سابق عقوداً مع شركاتعالمية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، ضمن خططها لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة".
وأشار موسى، إلى "تحويل 536 مبنى حكومياً للعمل بمنظومات الطاقةالشمسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية، وتعزيزاستدامة الطاقة في البلاد".
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل،إطلاق مشاريع إنتاج جديدة بطاقة 15 ألف ميغاواط، فيما أكد رفع انتاج البلاد منالطاقة بنحو 9 آلاف ميغاواط خلال العاميين الماضيين.