شركات من 50 دولة تتنافس على مشاريع الكهرباء في العراق (صور)

2025-02-26 15:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، يوم الأربعاء، عنمشاركة أكثر من 300 شركة تمثل 50 دولة في مؤتمر الطاقة المتجددة، الذي يُقام علىمعرض بغداد الدولي للفترة من 24 إلى 26 من الشهر الجاري.

وقال موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر يمثل فرصة مهمة أمامالشركات المحلية والعالمية للاطلاع على مشاريع وزارة الكهرباء في قطاع الطاقةالمتجددة، وتقديم عروضها الاستثمارية لتعزيز البنية التحتية الكهربائية في العراق".

وأضاف موسى، أن "الحكومة العراقية تسعى إلى تنويع مصادر الغازوالطاقة"، مشيراً إلى أن "الوزارة وقّعت في وقت سابق عقوداً مع شركاتعالمية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، ضمن خططها لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة".

وأشار موسى، إلى "تحويل 536 مبنى حكومياً للعمل بمنظومات الطاقةالشمسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية، وتعزيزاستدامة الطاقة في البلاد".

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل،إطلاق مشاريع إنتاج جديدة بطاقة 15 ألف ميغاواط، فيما أكد رفع انتاج البلاد منالطاقة بنحو 9 آلاف ميغاواط خلال العاميين الماضيين.