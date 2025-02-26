الحوالات الخارجية تتجاوز 95% من مبيعات البنك المركزي العراقي

2025-02-26 15:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجاوزت الحوالات الخارجية نسبة 95% من إجمالي مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاده اليومي، الأربعاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم 288 مليوناً و620 ألفاً و 427 دولاراً، بواقع 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية و التسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية والحوالات الخارجية، و 1305 دنانير لكل دولار للسحوبات النقدية.

وأضاف أن معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج عبر الحوالات والاعتمادات، حيث بلغت قيمتها 276 مليوناً و320 ألفاً و 427 دولاراً، ما يمثل نسبة 95.65% من إجمالي المبيعات، في حين بلغت السحوبات النقدية 12 مليوناً و300 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن مصرفاً واحداً فقط اشترى الدولار النقدي، في حين قامت 5 مصارف بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، وبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 13 شركة.