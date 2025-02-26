السوداني خلال اطلاق مشروع توزيع الأراضي السكنية بالنهروان: نحن أمام محافظة جديدة بجوار العاصمة بغداد

2025-02-26 15:15:13 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أطلق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الأعمال التنفيذية لـ10 آلاف قطعة أرض سكنية، ضمن مشروع الحكومة الخاص بتوزيع الأراضي السكنية المخدومة في مدينة النهروان بمحافظة بغدادوأجرى السيد السوداني جولة ميدانية لنموذج مستكمل لقطع الأراضي المخدومة الجاهزة للتوزيع، التي تشغل مساحة 100 دونم من أصل 2500 دونم، هي المساحة الكلية المشروع، تضم 10 آلاف وحدة سكنية، كما استطلع سيادته في جولة جوية كامل مساحة المشروع.وثمن سيادته جهود وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ومحافظة بغداد وكل الملاكات الهندسية والإدارية والعاملين على إنجاز هذا المشروع المهم، والاعتماد على أسلوب جديد بتوزيع أراضٍ سكنية للمواطنين تتمتع بخدمات متكاملة، ضمن رؤية الحكومة ونهجها في معالجة أزمة السّكن.وأشار السيد السوداني إلى أنّ هذا المشروع يشتمل على توفير شبكات مياه الصرف الصحّي والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات والطرق والمدارس والدوائر والمراكز الصحية، مؤكداً أن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظة بغداد، معنيتان بإيصال الخدمات المتكاملة إلى هذا الموقع.وبيّن سيادته أنّ النهج الحكومي اعتمد الانفتاح على مناطق أطراف المدن، ومنها مدينة الفرسان التي خُصصت لضباط ومنتسبي وزارة الدفاع، والاتفاق مع مُطوّر عقاري لتجهيزها بالخدمات، كما أشار إلى المشروع الأكبر المتمثل بمدينة الورد التي تضم 100 ألف وحدة سكنية، موضحاً أنّ هذه المشاريع، مع وجود مدينة بسماية، والمشاريع السكنية الجديدة التي تم الإعلان عنها، ستكون بمستوى محافظة جديدة بجوار محافظة بغداد.وفي ما يلي أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء:وضعنا أزمة السكن في سلم أولوياتنا، ومُدننا اكتظت بالوحدات السكنية وبالسياسة الخاطئة لحل أزمة السكن.المشاريع الجديدة بهذا الموقع كفيلة بحل أزمة السكن بالكامل، وستوفر مختلف الخيارات للمواطنين على مختلف مستوياتهم المعيشية.اعتمدت الحكومة منهج توفير السكن للمواطنين، بحسب فئاتهم المجتمعية وإمكانياتهم المادية.سيتواصل العمل في المشاريع السكنية ببغداد وباقي المحافظات، وهناك مشروع سيُنجز ويفتتح بعد اعتماد آلية المطور العقاري وتوفير الخدمات فيه.نعمل على تفيذ أولوياتنا وبرنامجنا بكل هدوء، ونستند إلى أدوات ناجحة، وهذا عهدنا ووعدنا للمواطنين.برنامجنا الحكومي نصّ على توزيع 500 ألف وحدة سكنية، والعمل مستمر لتحقيق ذلك، وسبب التأخير كان في الإجراءات الإدارية.



