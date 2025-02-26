2025-02-26 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإعداد دراسة عن طبيعة المعوقات بعمل الشركات النفطية في البصرة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة نباء العراقية(واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً ضمّ ممثلي شركات النفط والمقاولين الثانويين العاملين في عدد من المشاريع النفطية بمحافظة البصرة"، لافتاً إلى أن "السوداني استمع إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل، وأبرز المعوقات والتحديات التي تواجه عمل الشركات والمقاولين الثانويين، في ما يتعلق بالمشاريع وعقود التراخيص".ووجّه رئيس الوزراء، بحسب البيان، بـ "إعداد دراسة مفصلة عن طبيعة هذه المعوقات، وأبرز العقبات التي تعوق العمل، وعقد اجتماع في الأسبوع القادم بحضور ممثلي كل الوزارات والقطاعات المعنية التي تمت الإشارة إليها بخصوص المشاكل والمعوقات، وكذلك بحضور المقاولين الثانويين أو ممثلين عنهم"، مشيراً إلى أنه "يتم خلال الاجتماع وضع لائحة بأبرز تلك المعوقات، ومناقشتها بشكل تفصيلي مع ممثلي الوزارات المختصة، لوضع حلول جذرية تُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء بهدف إقرارها".