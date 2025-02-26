أين تكمن أهمية التعداد السكاني؟.. مختص يجيب

2025-02-26 16:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق المختص في الشؤون الاقتصادية ناصر التميمي، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، على الخطوات التي يجب فعلها ما بعد الإعلان الرسمي للتعداد العام للسكان والمساكن.

وقال التميمي، في حديث لـ "بغداد اليوم، إن "أهمية التعداد العام تكون ما بعد اعلان النسب الرسمية والنهائية، فهذا كشف ما يعاني من العراقيين من فقر وبطالة وكذلك ازمة سكن، إضافة الى ازمة الخدمات من الكهرباء والماء والمجاري وغيرها من نقوصات الحياة".

وأضاف أن "الجهات المسؤولة عليها متابعة تلك النسب والعمل على إيجاد حلول حقيقية لما يعاني من العراقيين منذ سنوات طويلة، ودون ذلك فلا فائدة حقيقية من هذا التعداد، فجيب ان يكون التعداد هو بداية لإيجاد الحلول، وليس فقط اعلان ارقام دون تنفيذ الجهات المسؤولة واجباتها".

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، عن النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، حيث بلغ عدد سكان العراق 46 مليوناً و118 ألف نسمة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "وفقاً لنتائج التعداد، يكون عدد سكان العراق قد شهد ارتفاعاً بمقدار 39 مليوناً و618 ألف نسمة مقارنة مع إحصاء عام 1957 الذي بلغ فيه عدد سكان العراق 6 ملايين و500 ألف نسمة"، مبينة أنه "في 2024، توزع السكان حسب البيئة بواقع 70.17% في الحضر و29.83% في الريف في العراق، و84.57% في الحضر و15.43% في الريف بإقليم كوردستان".