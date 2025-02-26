وزير الخارجية: تم توقيع مذكرات تفاهم مع روسيا بمجالات الطاقة والصحة والنقل البحري والغرف التجارية

2025-02-26 16:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرات تفاهم مع روسيا بمجالات الطاقة والصحة والنقل البحري والغرف التجارية.وقال وزير الخارجية، فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسفيليف في بغداد وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "اليوم كان لنا اجتماع مهم مع اللجنة العراقية الروسية "، مبينا أن "العلاقات العراقية الروسية تعود الى أكثر من 80 سنة".وأضاف أن "علاقاتنا مع روسيا جيدة في مجال النفط والغاز"، مبينا " تم توقيع مذكرات تفاهم مع روسيا في مجالات الطاقة والصحة والنقل البحري والغرف التجارية".وتابع "تباحثنا مع روسيا، الوضع السياسي في المنطقة"، مشيرا الى ان "الشركات الروسية تستثمر نحو 19 مليار دولار في العراق، والشركات النفطية الروسية لها فعاليات كبير في إقليم كردستان".من جانبه قال وزير الطاقة الروسي، سيرجي تسيفيليف: إننا "نسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق"، مضيفا "وقعنا على مذكرات واتفاقيات مهمة مع العراق".