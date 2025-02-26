2025-02-26 16:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نشر موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، اليوم الاربعاء، تقريراً اشار فيه الى عقوبات "الضغط الاقصى" التي تنتهجها ادارة الرئيس ترامب تجاه الدول التي تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية مع ايران وبضمنها العراق، ويشمل ذلك معاقبة مجموعة مصارف والتحكم باحتياطات بغداد لدى البنك الفيدرالي الأميركي.

ووفقاً لتقرير الموقع، بترجمة وكالة شفق نيوز، فإن "على هذه الدول أن تتوقع أن تشعر بموجات الصدمة الناجمة عن حملة ترامب على تجارة النفط الايرانية"، مبينا ان ايران تصدر حاليا ما متوسطه 1.5 مليون برميل من النفط يوميا، ولكن بموجب الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في 6 فبراير/ شباط، سيعمل وزيرا الخارجية والخزانة على "تنفيذ حملة تهدف إلى دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر".

وتطرق التقرير الى "6 مليارات دولار تتواجد في قطر من عائدات النفط الإيرانية المحتجزة في الدوحة"، مشيرا الى ان"هذا الموضوع تم طرحه خلال لقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني هذا الأسبوع".

وبين التقرير الأمريكي، أن "واشنطن تنوي قطع صادرات نفط ايران الى الصين التي تمثل 90٪ من التدفقات الإيرانية للخارج، من خلال معاقبة بعض الأفراد والسفن المرتبطة بما يسمى بأسطول الظل من السفن التي تنقل النفط الإيراني، ولكن يمكن أن تمر حملات أكثر صرامة بعد البنوك الصينية التي تعالج المعاملات النفطية".

كما تنوي ادارة ترامب وفقاً لـ"فوكس نيوز"، "سحب الإعفاءات من مشروع ميناء تشابهار الإيراني، وهو بوابة تجارية رئيسية في جنوب إيران مع الهند، حيث ضخت الاخيرة 370 مليون دولار من خلاله، وكانت الهند قد حصلت سابقا على تنازل عن المشروع، مما سمح لها بإنشاء طريق تجاري في آسيا الوسطى تجاوز باكستان، لأن المسؤولين الأمريكيين اعتقدوا أن الميناء ساعد في جهود إعادة الإعمار في أفغانستان".

أما فيما يخص العراق، فقد أوضح التقرير، أن "الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير على العراق ويتم الاحتفاظ بـ 100 مليار دولار من احتياطيات البلد في الولايات المتحدة، ويمكنها أن تمارس من خلال هذه الاموال ضغطا كبيراً على بغداد لابعادها عن النفوذ الايراني".

واستشهد التقرير بـ"منع خمسة بنوك عراقية من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي كوسيلة للقضاء على إيران التي تحصل على العملة الأمريكية"، معتبرا ان "العراق هو شريان الحياة لوصول إيران إلى العملة الصعبة، وقد سعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى تقييد تجاوز طهران للعقوبات من خلال جارتها".

والاثنين الماضي، نشرت وكالة شفق نيوز، تقريراً كشف عن جهود تبذلها وزارة الخارجية العراقية لمنع إصدار عقوبات أمريكية ضد العراق، تشمل شركات وأسماء قيادات في هيئة الحشد الشعبي.

وبحسب مصدر سياسي مطلع، أبلغ وكالة شفق نيوز، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، فإن "عقوبات أمريكية قد تصدر قريباً وستطال قائمة بأسماء شخصيات سياسية لديها فصائل مسلحة".

وأوضح، المصدر، أيضاً، أن "القائمة تتضمن أكثر من عشرة أسماء بعضها من قيادات الحشد الشعبي، وأخرى معروفة ولها شراكات مع قوى سياسية مهمة"، موضحاً أن "الوضع مع الولايات المتحدة قد يتجه للتصعيد، والهدف هو السيطرة على حركة الأموال في العراق ولتحجيم وإٔضعاف ما تسميهم الأدارة الأمريكية بأذرع إيران وإيقاف إمداد طهران بالعملة الصعبة عن طريق وسطاء".

وأشار المصدر، إلى "وجود ثلاث شركات مالية وثلاث شركات نقل تعمل جميعها ضمن الأسطول النفطي العراقي ستكون أيضاً على القائمة السوداء، من أجل الضغط وإيقاف تهريب العملة والنفط باتجاه إيران".

وفي 16 من الشهر الجاري كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، لوكالة شفق نيوز، عن تلقي الجهات الحكومية العراقية بلاغاً رسمياً بفرض عقوبات أمريكية على خمسة مصارف عراقية جديدة، لتورطها بعمليات تحويل مالي غير شرعية داخل العراق وخارجه.