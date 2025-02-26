العراق وروسيا يوقعان اتفاقية للنقل البحري ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات

2025-02-26 16:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وقع العراق وروسيا، يوم الأربعاء، اتفاقية للنقل البحري وثلاث مذكرات تفاهمفي مختلف المجالات.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي فوادحسين، ووزير الطاقة في روسيا الاتحادية سيرگي تسيفيليف، وقعا اتفاقية في مجالالنقل البحري بين البلدين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الجلسة العاشرة للجنةالحكومية العراقية الروسية المشتركة.

وأضاف مراسلنا أن الجانبين وقعا أيضاً مذكرتيّتفاهم في مجال الصحة وغرف التجارة، إلى جانب توقيع بروتوكول في القطاعالنفطي.

وعقب التوقيع عقد الوزيران العراقي والروسيمؤتمراً صحفياً مشتركاً، قال في نائب رئيس الوزراء فؤاد حسين "اليوم كان لنا جلسة مهمة وهي الجلسةالعاشرة العراقية الروسية المشتركة، وهي تعبر عن العلاقات القوية بين روسياالاتحادية وجمهورية العراق".

وأشارإلى أن "العلاقات الروسية العراقية عمرها 80 عاماً، وهي مهمة للجانب العراقيوأيضاً مهمة لروسيا. إنها علاقات تاريخيّة في مختلف المجالات والساحات، كما أنالعلاقات الثقافية والتعليمية كانت موجودة منذ القدم فالمئات من الطلبة العراقيينتخرجوا من الجامعات السوفيتية والروسية".

وتابعحسين "العلاقات كانت في مجالات مختلفة سواء الأمنية والعسكرية والثقافية وأيضاًالعلاقات في مجال النفط والغاز".

وأردف"اليوم تباحثنا في كل هذه المسائل وأيضاً الأوضاع في المنطقة، وشاركنا فيالمباحثات وزراء وممثلي الوزارات عن النقل والاتصالات والعمل والرياضة والنفطوالتجارة والصحة وغرفة التجارة وغيرها".

وقالحسين إن "ممثلي الشركات في القطاع الخاص العراقي والروسي حضروا أيضاً فيالاجتماع الموسع، كما أن اللجنة المشتركة تضم لجاناً فرعية مالية وثقافية وتقنيةوغيرها".

ولفتإلى أن "العلاقات العراقية الروسية تعود إلى ما قبل 2003 حيث كانت هناك 40اتفاقية ومذكرة تعاون بين العراق والجانب الروسي، وبعد التغيير تم توقيع 16اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الطرفين، واليوم تم توقيع اتفاقية في مجال النقل البحريبين البلدين، ومسودة مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصحي، ومسودة مذكرة بين اتحادغرف التجارة العراقية وغرف التجارة الروسية، وبروتوكول بين شركة النفط العراقيةوشركة النفط الروسية".

وأكد أن "كبريات الشركات النفطية الروسية تستثمرفي العراق وهناك استثمار بمقدار 19 مليار دولار في هذا المجال، ونحن سعداء بعملالشركات النفطية الروسية في مختلف الساحات في الكوت والبصرة والناصرية والشركاتالروسية فعالة في إقليم كوردستان".

وبينحسين "جزءاً من النقاش كان يتعلق بمسألة تصدير النفط من إقليم كوردستان إلىتركيا".

ونبهحسين "قررنا دراسة وضع هذه المذكرات خاصة في السنوات الأخيرة وتقييمها وفيحال كان هناك تلكؤ في التطبيق فسندرس جوانب التلكؤ لمعالجتها".

وأعلن أن "وزير الطاقة الروسي دعا القياداتالعراقية لعيد النصر في موسكو وأيضاً دعا القيادات للمشاركة في القمة الإسلامية معروسيا بالإضافة إلى منتدى الاقتصاد الدولي وسندرس هذه الدعوات ونقدم الشكر للوزير".

بدورهقال وزير الطاقة الروسي "نحن اليوم اتخذنا القرار الجيد والصحيح لدراسة كيفيةتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، اليوم وقعنا أربع اتفاقية ومذكرات واتفقنا علىاستمرار المناقشة".

وأضاف "نحن نشكر العراق على قبول الدعوةللمشاركة في احتفال عيد النصر الروسي، وهناك وفود روسية ستأتي إلى العراق خلال هذهالسنة ونحن سعداء بأن العراق لديه منهج واحد اتجاه العلاقات بين البلدين، ونعتقد أنقدرة العلاقات كبيرة وينبغي أن نبذل أقصى الجهد لتحقيق مصلحة الشعبين والبلدين".

وختم بالقول "نؤكد على الاهتمام الكبير في المجالات كافة ونحننشكر العراق على العمل المشترك".