2025-02-26 16:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني، يوم الأربعاء، وزارتين بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالرعايةالاجتماعية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى أولويات البرنامج الحكومي فيمكافحة الفقر ودعم الفئات الهشة، وجّه رئيس مجلس الوزراء، وزارتي التجارة والعملوالشؤون الاجتماعية، بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعيةممن يتقاضون الإعانة النقدية، بدءاً من أول يوم في شهر رمضان المبارك، وبنسبةتتراوح بين 10 – 15، عن الأسعار المعروضة والمدعومة".

وأضاف أن "ذلك يشمل جميع المواد التييتم بيعها في مراكز التعاون (هايبر ماركت)، والتي افتتح السوداني ستة منها فيبغداد قبل أيام، وأطلق الأعمال التنفيذية لثلاثة وعشرين مركزاً مماثلاً فيبغداد والمحافظات، ومن المؤمل أن يبلغ عددها الإجمالي 150 مركزاً للموادالغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة، والتي تأتي ضمن توجهات الحكومة لدعمالأمن الغذائي والسلعي للمواطنين".