السوداني يوجّه بتخفيض أسعار المواد الغذائية لمستفيدي الحماية الاجتماعية
شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني، يوم الأربعاء، وزارتين بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالرعايةالاجتماعية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى أولويات البرنامج الحكومي فيمكافحة الفقر ودعم الفئات الهشة، وجّه رئيس مجلس الوزراء، وزارتي التجارة والعملوالشؤون الاجتماعية، بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعيةممن يتقاضون الإعانة النقدية، بدءاً من أول يوم في شهر رمضان المبارك، وبنسبةتتراوح بين 10 – 15، عن الأسعار المعروضة والمدعومة".
وأضاف أن "ذلك يشمل جميع المواد التييتم بيعها في مراكز التعاون (هايبر ماركت)، والتي افتتح السوداني ستة منها فيبغداد قبل أيام، وأطلق الأعمال التنفيذية لثلاثة وعشرين مركزاً مماثلاً فيبغداد والمحافظات، ومن المؤمل أن يبلغ عددها الإجمالي 150 مركزاً للموادالغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة، والتي تأتي ضمن توجهات الحكومة لدعمالأمن الغذائي والسلعي للمواطنين".